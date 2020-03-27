Тесты от РФПИ позволят проверять на COVID-19 около 5 тыс. человек в день

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примерно через месяц представит автоматическую систему тестирования, которая позволит тестировать более 5 тыс. человек на коронавирус SARS-CoV-2 в день, рассказал в пятницу, 27 марта, в интервью «РИА Новости» глава фонда Кирилл Дмитриев.

В сотрудничестве с японской компанией Mirai Genomics фонд разработал линейку тест-систем для диагностики нового типа коронавируса. Она подходит для применения как в стационарных лабораториях, так и в уникальных, не имеющих аналогов мобильных мини-лабораториях, позволяющих проводить тестирование повсеместно. Система основана на технологии SmartAmp, который требует до 30 минут для осуществления экспресс-диагностики.

Дмитриев отметил, что РФПИ представит три продукта, использующих этот метод. Первый — экспресс-тесты для ПЦР-диагностики, которые позволят существующим лабораториям сокращать время исследования с 2 часов до 30 минут. Второй продукт — портативное мобильное устройство, которое будет применяться в офисах, аэропортах и других учреждениях. В течение часа с помощью прибора можно провести тестирование 20 человек.

«Третье решение — это прибор, который у нас будет, это массивная автоматическая система тестирования. Она позволит производить более пяти тысяч тестов в день. Такая машина будет поставлена уже через четыре недели. Она появится в России, мы будем предлагать ее и на международные рынки», — заявил глава фонда.

Ранее 27 марта сообщалось, что РФПИ обсуждает с правительством Москвы применение камер для распознавания лиц и дистанционного измерения температуры тела.Также фонд инвестирует в системы искусственного интеллекта по распознаванию обычной пневмонии от пневмонии, которая возникла в результате коронавируса SARS-COV-2.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 марта, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 — 85,5 тыс. случаев. При этом погибли 1,3 тыс. человек, выздоровели более 1,8 тыс. пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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Источник: Газета Известия