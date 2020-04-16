Товары из российского региона начнут продаваться на китайской платформе

16 апреля 2020     16
Товары из российского региона начнут продаваться на китайской платформе

Производители из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) впервые начнут продавать свои товары через популярную китайскую платформу Epinduo в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Там будет представлена продукция Нижневартовского рыбоконсервного завода «Санта-Мария» и компании по производству натуральных косметических средств «Берегиня» (Нижневартовский район). По словам, представителя департамента экономического развития Югры, они уже направили в Китай тестовые партии – рыбные консервы из язя и щуки, натуральные масла и мыло”, – сказал собеседник агентства.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную
В Симферополе задержан мужчина, насмерть забивший бездомную

Из Симферопольской больницы скорой помощи поступило сообщение о доставленной с травмами женщине, которая впала в кому и умерла, не приходя …


Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому
Алуштинец предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

Мужчина пытался избежать штрафов за привлечение мигрантов к незаконной трудовой деятельности. В марте 2020 года в отдел полиции за незаконную …


Вести Севастополь 16.04.2020
Вести Севастополь 16.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Коммунальные службы столкнулись с новой проблемой. Мусор под домом копиться не должен. Куда обращаться, если контейнеры …


После онлайн-танцев севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу
После онлайн-танцев севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу

Первый онлайн-бал провели в Севастополе. Пары со всей России закружились в танце в сети.  При этом дресс-код никто не отменял. …


В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения
В Севастополе в 43 храмах пройдут пасхальные богослужения

Об этом журналистам рассказал Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Однако в связи с пандемией во время службы вход в храмы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты