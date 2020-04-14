Трамп анонсировал новую сделку ОПЕК+

14 апреля 2020     8
Трамп анонсировал новую сделку ОПЕК+

Страны ОПЕК + планируют сократить добычу нефти на 20 миллионов баррелей в сутки, а не на 10 миллионов, как планировалось изначально. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«ОПЕК+ рассчитывает сократить добычу нефти на 20 миллионов баррелей в день, а не 10 миллионов, как об этом все говорили Если мы хотя бы приблизимся к этому показателю, а весь мир вернется к работе на фоне коронавируса, энергетическая индустрия снова будет сильной, гораздо быстрее, чем прогнозировалось», — написал Трамп.

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22:33 — 12 апреля

Американский президент также поблагодарил всех участников сделки, особенно коллег из России и Саудовской Аравии, которые взяли на себя самые большие объемы по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

12 апреля члены ОПЕК+ и страны «большой двадцатки» договорились о снижении добычи нефти в общей сложности на 19 миллионов баррелей в день. Лидерами снижения стали Саудовская Аравия и Россия, которые во многом выступили инициаторами новой сделки. В общей сложности к соглашению присоединилось более 20 стран. Вместе с тем даже рекордного объема сокращения может не хватить, так как объемы спроса на нефть упали еще сильнее. Рынок пока не смог выразить однозначного отношения к сделке. На первых торгах после соглашения фьючерсы на основные нефтяные бенчмарки торговались разнонаправленно.

Источник: Лента.Ру

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