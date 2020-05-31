Трамп анонсировал появление у США «величайшего вооружения» в истории

31 мая 2020     17
Трамп анонсировал появление у США «величайшего вооружения» в истории

Соединенные Штаты скоро будут обладать самым совершенным оружием в истории, заявил американский лидер Дональд Трамп после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon. Трансляция велась 30 мая на странице Белого дома в Twitter.

«Скоро мы первыми высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо существовали в истории», — рассказал он журналистам.

По словам Трампа, он уже ознакомился с разработками американских ученых, однако не стал раскрывать подробностей.

Ранее, 15 мая, американских президент объявил США лидером в космической отрасли и пообещал создать «супер-пупер-ракету», которая превзойдет российские и китайские.

Заявление Трампа стало причиной многочисленных шуток и мемов в социальных сетях. В частности, к словам американского лидера с юмором отнесся глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Источник: Газета Известия

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