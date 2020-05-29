Трамп анонсировал санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

29 мая 2020     16
Трамп анонсировал санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о планах ввести санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию региона.

Кроме того, Белый дом начал прорабатывать отмену исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях в Гонконгом. Это коснется торговых договоренностей и соглашений об экстрадиции.

«Мы также пересмотрим рекомендации для американских граждан по поездкам в Гонконг», — сказал Трамп на брифинге.

По словам американского лидера, Гонконг де-факто «перестал быть автономной составляющей КНР», а Пекин изменил принцип «одна страна – две системы» на принцип «одна страна – одна система».

Причиной вводимых мер стал китайский закон о национальной безопасности в Гонконге.

Документ пока не принят и, по словам властей КНР, не затронет права жителей города и иностранных инвесторов.

Также проект никак не отразится на автономии региона, однако советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен уже выразил подозрения, что Пекин может «захватить» Гонконг.

В ответ власти Китая призвали Вашингтон не вмешиваться в дела Гонконга, а представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин готов принять контрмеры в отношении США.

Источник: Газета Известия

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