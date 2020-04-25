Трамп намерен сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

25 апреля 2020     17
Трамп намерен сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

Президент США Дональд Трамп планирует сократить свое участие в ежедневных брифингах, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает портал Axios.

По информации издания, доверенные советники Трампа предупредили американского лидера, что частое появление на телеэкранах в связи с пандемией начало негативно влиять на его рейтинги.

Согласно новой стратегии, никто не должен знать, появится ли Трамп на брифинге или нет. Также источник считает, что глава Белого дома должен оставить технические брифинги другим и появляться только для позитивных сообщений.

Кроме того, другой источник заявил о том, что у администрации Трампа не хватает свежего материала по теме коронавируса, чтобы оправдать им ежедневные выступления президента.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты особенности появления иммунитета к коронавирусу
Раскрыты особенности появления иммунитета к коронавирусу

Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен раскрыл особенности появления иммунитета к коронавирусу нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со …


В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал …


Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии

Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдала создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны. Как считает …


Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России
Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России

Свидетельствуют ли скачки числа новых случаев COVID-19 в России за последнюю неделю о выходе на плато, рассказали РБК инфекционисты. За …


Трамп намерен сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19
Трамп намерен сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

Президент США Дональд Трамп планирует сократить свое участие в ежедневных брифингах, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты