Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США

31 марта 2020     16
Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение режима общенационального карантина для борьбы с коронавирусом обсуждалось, однако выразил сомнение, что соответствующее решение будет принято. Об этом 30 марта сообщил телеканал CNBC.

«Если мы это сделаем, мы дадим вам знать. Но я думаю, в настоящее время это маловероятно», — заявил он журналистам 30 марта в ходе брифинга в Белом доме.

По словам Трампа, во многих штатах ситуация с распространением коронавируса не такая серьезная, как в Нью-Йорке.

Ранее американский лидер рассказал, что Россия прислала в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием на фоне распространения коронавируса в стране.

Кроме того, 30 марта Трамп продлил меры против распространения инфекции в стране на месяц — до 30 апреля.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах инфицированы более 160 тыс. человек, скончались 2,9 тыс. граждан.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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