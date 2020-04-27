Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории

27 апреля 2020     19
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто знают его, уверены, что он «самый трудолюбивый президент в истории». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на посты главы государства в социальных сетях.

Трамп отметил, что он работает с раннего утра до поздней ночи и не покидает Белый дом уже много месяцев. «Я точно не могу сказать, но я трудолюбивый человек и, возможно, сделал больше за свои первые 3,5 года на этом посту, чем любой другой президент в истории. Фейковые новости не расскажут о таком», — добавил он.

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17:21 — 26 апреля

Лидер страны также обрушился с критикой на журналистов издания The New York Times, которые, по его мнению, получили Нобелевскую премию за их репортаж о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и ее связях с командой самого Трампа. Он особо подчеркнул, что не ест «злобно» гамбургеры и не пьет кока-колу в постели, как пишут в агентстве.

Отмечается, что, видимо, президент имел ввиду Пулитцеровскую премию, которая была присуждена The New York Times. В то время как в репортаже, на которой он ссылается, отмечалось лишь, что глава государства редко появляется в Белом доме до полудня, а гамбургеры и кока-кола упоминались лишь косвенно и никак не были связаны с главой государства.

Источник: Лента.Ру

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