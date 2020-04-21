Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер считает, что произошедшее «касается скорее финансов, чем нефти». «Да мы в негативной зоне. Но это все ненадолго. Это на краткий срок», — отметил он.

По словам Трампа, он верит, что в течение месяца цена на нефть вырастет до 25-28 долларов за баррель.

Кроме того, глава Белого дома не исключил, что США прекратят закупать нефть у Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. 20 апреля в 21:32 по московскому времени цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Отмечалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

Источник: Лента.Ру