Трамп назвал своего экс-помощника Болтона «стремившимся к войне дураком»

Мемуары бывшего помощника по национальной безопасности президента США Джона Болтона состоят из лжи, а их автор дурак, который хотел устроить войну. Об этом заявил в четверг, 17 июня, американской лидер Дональд Трамп.

«Чрезвычайно утомительная» («Нью-Йорк таймс») книга этого ненормального Джона Болтона состоит из лжи и выдуманных историй. В прессе говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Обиженный скучный дурак, который хотел только войны», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Болтон никогда ничего не понимал, подвергался остракизму и с радостью был им уволен.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020