Трамп назвал своего экс-помощника Болтона «стремившимся к войне дураком»

18 июня 2020     19
Трамп назвал своего экс-помощника Болтона «стремившимся к войне дураком»

Мемуары бывшего помощника по национальной безопасности президента США Джона Болтона состоят из лжи, а их автор дурак, который хотел устроить войну. Об этом заявил в четверг, 17 июня, американской лидер Дональд Трамп.

«Чрезвычайно утомительная» («Нью-Йорк таймс») книга этого ненормального Джона Болтона состоит из лжи и выдуманных историй. В прессе говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Обиженный скучный дурак, который хотел только войны», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Болтон никогда ничего не понимал, подвергался остракизму и с радостью был им уволен.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Накануне в американской прессе появились выдержки из новой книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В частности, там он рассказывает об одобрительном отношении Трампа к идее вторжения в Венесуэлу и об отношениях президента с иностранными лидерами.

Трамп уже обвинял Болтона в разглашении секретных данных и заявил, что не давал своего согласия на публикацию этой информации. Кроме того, он назвал выход этой книги «крайне неподобающим».

Власти США уже подали иск, чтобы помешать Болтону опубликовать свои мемуары.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Крымская солидарность», поддерживающая террористов, управляется извне
«Крымская солидарность», поддерживающая террористов, управляется извне

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжается процесс над восемью жителями Бахчисарая. Они обвиняются в участии в исламской организации …


Вести Севастополь. 18.06.2020
Вести Севастополь. 18.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы: – Один вход – один выход. Как будут работать пункты для голосования? И что входит в индивидуальный …


Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан на во время голосования
Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан на во время голосования

В день всероссийского голосования 1 июля каждый человек на входе в избирательный участок получит индивидуальный пакет средств защиты. Все пункты …


Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ
Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» принят в состав ВМФ

Итоги недели на четырех флотах России  Главные темы рубрики: – Авиация Черноморского флота провела репетицию воздушной части парада, который пройдёт …


Севастопольские кинотеатры начнут показ премьер в июле
Севастопольские кинотеатры начнут показ премьер в июле

В Севастополе после двухмесячного перерыва вновь заработали залы для коллективного просмотра фильмов. Кассовые сборы кинотеатров пока невелики. Количество зрителей значительно …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты