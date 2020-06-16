Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии

16 июня 2020     5
Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Америка не станет выводить свои войска из Германии. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что если ФРГ не начнет выделять больше средств на оборонную сферу, США сократят численность своего контингента на территории страны. Он также пожаловался на то, что Германия нарушает договоренности по НАТО о военных бюджетах.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинани заявила, что Трамп не планирует «наказывать» канцлера ФРГ Ангелу Меркель выводом американских войск из Германии. Среди возможных причин принятия данного решения американскими властями называли отказ главы ФРГ посетить саммит G7 в Вашингтоне и недовольство Белого дома сотрудничеством Германии с Россией по проекту «Северный поток-2».

6 июня администрация Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии
Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Америка не станет выводить свои войска из Германии. Об этом сообщает Reuters. …


Овечкин сравнил жизнь в США и России
Овечкин сравнил жизнь в США и России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в Instagram сравнил жизнь в США и России. …


В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса
В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию …


Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным
Вирусолог счёл найденный в Пекине коронавирус более заразным

23:46 Выявленная на рынке «Синьфади» в Пекине коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем та, что была обнаружена на рынке …


Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Мельгарехо
Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Мельгарехо

23:50 Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кого рассматривает на позиции ушедшего из команды игрока Лоренсо Мельгарехо. globallookpress.com «Мы потеряли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты