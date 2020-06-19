Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

19 июня 2020     12
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. Об этом он рассказал в интервью The Washington Times.

По его словам, единственная причина, из-за которой он может проиграть выборы — голосование по почте. «Потому что они [демократы] обманывают, грабят и крадут. Они не отправляют бюллетени в определенные районы, в основном республиканские», — сказал он.

При этом президент заявил, что его наиболее вероятный конкурент на выборах — бывший вице-президент Джо Байден — слабее Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от демократов в 2016 году.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года. Он отметил, что его поражение станет «очень печальным моментом для страны», так как стратегия демократов заключается в «избавлении от полицейских департаментов» и игнорировании проблемы протестов.

Источник: Лента.Ру

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