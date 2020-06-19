Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. Об этом он рассказал в интервью The Washington Times.

По его словам, единственная причина, из-за которой он может проиграть выборы — голосование по почте. «Потому что они [демократы] обманывают, грабят и крадут. Они не отправляют бюллетени в определенные районы, в основном республиканские», — сказал он.

При этом президент заявил, что его наиболее вероятный конкурент на выборах — бывший вице-президент Джо Байден — слабее Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от демократов в 2016 году.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года. Он отметил, что его поражение станет «очень печальным моментом для страны», так как стратегия демократов заключается в «избавлении от полицейских департаментов» и игнорировании проблемы протестов.

Источник: Лента.Ру