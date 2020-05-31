Трамп назвал запуск Crew Dragon «триумфальным возвращением к звездам»

Успешный запуск частного пилотируемого корабля Crew Dragon с американскими астронавтами к Международной космической станции знаменует собой «триумфальное возвращение США к звездам», заявил американский лидер Дональд Трамп. Его заявление транслировало NASA.

«Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день», — отметил Трамп в ходе выступления в Космическом центре имени Кеннеди.

По его словам, со стартом корабля началась «новая эра американских амбиций».

«Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории. Десятилетия, в течение которых мы лишь теряли время и почти ничего не предпринимали (в космосе), теперь официально остались в прошлом», — добавил Трамп.

В субботу, 30 мая, состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал.

Целью космической миссии Demo-2 является доставка астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкеном на борт МКС. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией намечена на 17:29 мск 31 мая, то есть через 19 часов после запуска.