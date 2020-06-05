Трамп не планирует посещать церемонии прощания с Флойдом

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

В ближайшие дни в память о Флойде в США пройдут памятные мероприятия. 4 июня церемонии прощания уже состоялись в Миннеаполисе и в Нью-Йорке. В выходные подобные мероприятия состоятся в городе Райфорд (штат Северная Каролина) и Хьюстоне (штат Техас), где он затем будет похоронен.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице от асфиксии.

Смерть Флойда вызвала волну беспорядков в США, начавшись с Миннеаполиса, где он погиб. Мирные акции протестов быстро сменились погромами и мародерством. Трамп раскритиковал губернаторов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Кроме того, он назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.