Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории

31 мая 2020     23
Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории

Президент США Дональд Трамп объявил о появлении у страны в скором времени «величайших вооружений» в истории. Об этом он рассказал на выступлении перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, передает ТАСС.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения», — заявил Трамп. По его словам, он уже ознакомился с разработками. Однако американский лидер не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь, и вернулся к обсуждению темы освоения космоса американскими компаниями.

В середине мая Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. По его словам, новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп анонсировал появление у США «величайшего вооружения» в истории
Трамп анонсировал появление у США «величайшего вооружения» в истории

Соединенные Штаты скоро будут обладать самым совершенным оружием в истории, заявил американский лидер Дональд Трамп после запуска к МКС пилотируемого …


Трамп назвал запуск Crew Dragon «триумфальным возвращением к звездам»
Трамп назвал запуск Crew Dragon «триумфальным возвращением к звездам»

Успешный запуск частного пилотируемого корабля Crew Dragon с американскими астронавтами к Международной космической станции знаменует собой «триумфальное возвращение США к …


Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории
Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории

Президент США Дональд Трамп объявил о появлении у страны в скором времени «величайших вооружений» в истории. Об этом он рассказал …


В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса
В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Самые распространенные среди пациентов осложнения от коронавируса — это сепсис (42 процента), дыхательная и сердечная недостаточности (36 и 12 процентов …


Спрогнозированы цены на путевки в России
Спрогнозированы цены на путевки в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты