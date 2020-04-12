Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех штатах США

12 апреля 2020     1
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех штатах США

Президент США Дональд Трамп ввел в субботу, 11 апреля, режим «масштабного бедствия» (major disaster) в штате Вайоминг. Об этом сообщает Fox News.

Вайоминг — последний американский штат из 50, где было объявлено это положение. Губернатор штата 9 апреля официально обратился к главе Белого дома и попросил ввести этот режим. На тот момент в Вайоминге было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Впервые в истории страны «масштабное бедствие» объявлено по всей ее территории, написал заместитель пресс-секретаря американского лидера Джадда Дира в своем Twitter-аккаунте.

Ранее США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию. В стране зарегистрировано свыше 20,6 тысячи смертей. США также лидируют в мире по числу зараженных — 527 111 человека, выздоровели 31,9 тысячи пациентов.

Источник: Лента.Ру

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