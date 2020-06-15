Трамп обвинил СМИ в игнорировании автономной зоны протестующих в Сиэтле

15 июня 2020     13
Трамп обвинил СМИ в игнорировании автономной зоны протестующих в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что они намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали «Автономную зону Капитолийского холма». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, игнорирование происходит намеренно, поскольку СМИ знают, какое влияние эта «слабость и некомпетентность» имеет в политическом плане. «Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!», — написал Трамп.

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Несколько кварталов центральной части Сиэтла были заняты протестующими, которые объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Там они захотели построить государство всеобщего счастья и справедливости. В том числе, под властью активистов оказалось здание городской администрации. Офицерам полиции приказали покинуть этот район для снижения напряженности. Затем Трамп написал в своем Twitter-аккануте, что «внутренние террористы захватили Сиэтл» и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ глава города посоветовала президенту «вернуться в бункер».

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Источник: Лента.Ру

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