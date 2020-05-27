Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил в цензуре и вмешательстве в президентские выборы 2020 года социальную сеть Twitter, пометившую две его записи знаком недостоверности.

«Они [Twitter] говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширной коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Amazon Washington Post. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!» — написал он в среду на своей странице в микроблоге.

Ранее под постами Дональда Трампа о критике сторонников процедуры голосования по почте система разместила предупредительный значок с предложением ознакомиться с фактами по этой теме. По мнению Twitter, в тексте содержатся недостоверные данные.

Ссылка ведет на специальную страницу, на которой в трех пунктах опубликован ряд неточностей, критикующих президента за некорректное высказывание по вопросам голосования по почте. Кроме того, приводится подборка статей американских изданий на ту же тему.

Изначально Трамп высказался против намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на выборах в ноябре отправить избирателям бюллетени по почте. Президент подчеркнул, что это может привести к масштабной фальсификации.

Выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. В этой кампании главным соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.