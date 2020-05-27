Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в выборы

27 мая 2020     17
Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил в цензуре и вмешательстве в президентские выборы 2020 года социальную сеть Twitter, пометившую две его записи знаком недостоверности.

«Они [Twitter] говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширной коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Amazon Washington Post. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!» — написал он в среду на своей странице в микроблоге.

Ранее под постами Дональда Трампа о критике сторонников процедуры голосования по почте система разместила предупредительный значок с предложением ознакомиться с фактами по этой теме. По мнению Twitter, в тексте содержатся недостоверные данные.

Ссылка ведет на специальную страницу, на которой в трех пунктах опубликован ряд неточностей, критикующих президента за некорректное высказывание по вопросам голосования по почте. Кроме того, приводится подборка статей американских изданий на ту же тему.

Изначально Трамп высказался против намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на выборах в ноябре отправить избирателям бюллетени по почте. Президент подчеркнул, что это может привести к масштабной фальсификации.

Выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. В этой кампании главным соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в выборы
Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил в цензуре и вмешательстве в президентские выборы 2020 года социальную сеть Twitter, пометившую две его …


Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина

В китайском городе Ухань, провинция Хубэй, верная собака на протяжении нескольких месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от новой …


Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. В ведомстве …


Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии
Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии

Российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, …


Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

04:50 Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты