Трамп отказался бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл

30 марта 2020     6
Трамп отказался бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл

Дональд Трамп заявил, что США не планируют оплачивать расходы на безопасность британского принца Гарри и Меган Маркл. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Я — большой друг и поклонник королевы Елизаветы II и всей Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган будут жить в Канаде. Теперь они переехали из Канады в США. Тем не менее, США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они сами должны платить», — сказал Трамп.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в США 27 марта. Они прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США. Пара планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также многие ее друзья.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми.

Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

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Источник: Лента.Ру

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