Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей

13 июня 2020     22
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя в целом использование полицейскими удушающих захватов наподобие того, что применили сотрудники органов при задержании темнокожего Джорджа Флойда, стоит запретить, иногда оно может быть вполне оправданным. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства отметил, что угроза для жизни офицера может быть причиной для применения подобных приемов, поэтому не стоит категорически запрещать их. «Мне не нравятся удушающие захваты … (но) иногда, если ты один и дерешься с кем-то, это бывает непросто», — добавил Трамп.

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«Было бы очень даже хорошо, я думаю, в целом покончить с этой практикой», — заключил президент. Данный комментарий глава государства сделал после того, как Демократическая партия США внесла в Конгресс законопроект, согласно которому полиции будет запрещено душить задержанных, а некоторые республиканцы поддержали эту инициативу.

Ранее Трамп назвал позором поступок полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, который впоследствии скончался. Он призвал не судить о всех правоохранителях по трагедии в Миннеаполисе.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Источник: Лента.Ру

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