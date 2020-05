Трамп отказался конкретизировать свое обвинение в адрес Обамы

Американский лидер Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в «крупнейшем политическом преступлении за всю историю страны», однако отказался уточнить, в каком именно.

«Вы сами знаете, в чем заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем. Все что вам нужно, так это читать газеты», — заявил 11 мая Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома.

Он также призвал журналистов следить за событиями в ближайшие две недели.

Ранее в своем Twitter американский президент написал слово «Обамагейт», а позже поделился утверждением из консервативного ток-шоу Бака Секстона, что Обама «использовал свои последние недели в офисе, чтобы преследовать новых чиновников и саботировать новую администрацию».

The biggest political crime in American history, by far! https://t.co/m5nPdUHt4u

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020