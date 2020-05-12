Трамп отказался конкретизировать свое обвинение в адрес Обамы

12 мая 2020     17
Трамп отказался конкретизировать свое обвинение в адрес Обамы

Американский лидер Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в «крупнейшем политическом преступлении за всю историю страны», однако отказался уточнить, в каком именно.

«Вы сами знаете, в чем заключается преступление. Преступление весьма очевидно всем. Все что вам нужно, так это читать газеты», — заявил 11 мая Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома.

Он также призвал журналистов следить за событиями в ближайшие две недели.

Ранее в своем Twitter американский президент написал слово «Обамагейт», а позже поделился утверждением из консервативного ток-шоу Бака Секстона, что Обама «использовал свои последние недели в офисе, чтобы преследовать новых чиновников и саботировать новую администрацию».

The biggest political crime in American history, by far! https://t.co/m5nPdUHt4u

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

В январе СМИ сообщили, что экс-президент США Барак Обама назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «фашистом» во время избирательной кампании 2016 года и советовал держать его подальше от Белого дома.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ: Запуск спутника «ГЛОНАСС-К» отложен на месяц
СМИ: Запуск спутника «ГЛОНАСС-К» отложен на месяц

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


За сутки в КНР выявлен один новый случай заболевания COVID-19
За сутки в КНР выявлен один новый случай заболевания COVID-19

04:45 За прошедшие сутки в Китае выявлен один новый случай заболевания коронавирусом, новых летальных исходов не зафиксировано. Источник: Россия Сегодня


Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай

Министерство строительства и ЖКХ России разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из страны в Китай. Об этом сообщает ТАСС …


Россиянам раскрыли правильный способ ношения маски
Россиянам раскрыли правильный способ ношения маски

В МЧС раскрыли правильный способ ношения маски: ее следует плотно закреплять на лице и не касаться ее поверхности при снятии. …


Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает Reuters. По информации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты