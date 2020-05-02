Трамп отказался обсуждать состояние здоровья Ким Чен Ына

2 мая 2020     6
Трамп отказался обсуждать состояние здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

«Я не хочу говорить об этом», — заявил Трамп в ответ на вопрос, жив ли Ким Чен Ын.

Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.

До этого перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи, назвал сообщения о смерти Ким Чен Ына почти на сто процентов точными. Он утверждал, что лидер КНДР умер в прошлые выходные.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.

Источник: Лента.Ру

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