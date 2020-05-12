Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

По информации проправительственной китайской газеты The Global Times, неназванные советники предполагают, что китайские власти вновь рассматривают возможность признания торговой сделки с США недействительной и обсуждения более выгодных для Поднебесной условий.

«Я не заинтересован. Мы подписали соглашение. Я тоже слышал об этом, они хотят возобновить переговоры, чтобы заключить более выгодную для них сделку», — заявил Трамп.

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Глава США также сказал, что он хотел бы убедиться в том, что Китай сдержит свое обещание и значительно увеличит закупки американских товаров.

Согласно условиям первой фазы торговой сделки, в ближайшие два года Пекин должен закупить американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, в то время как Вашингтон согласился начать поэтапное снижение тарифов на китайскую продукцию.

Ранее администрация США, по данным американских СМИ, приступила к изучению возможности использования против Китая различных мер в связи с пандемией коронавируса. Среди рассматриваемых действий был назван в том числе отказ от части долговых обязательств перед Китаем, попытки ограничения его суверенного иммунитета с целью подачи исков в американских судах и введение санкций.

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Источник: Лента.Ру