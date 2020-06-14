Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу

14 июня 2020     12
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп перестанет смотреть матчи национальной сборной по футболу после того, как игрокам разрешили не вставать при исполнении гимна страны. Об этом он написал 14 июня в своем Twitter.

«Я больше не буду много смотреть (матчей. — Ред.)», — написал он.

По его мнению, «в том же направлении» движется и Национальная футбольная лига, (NFL) и в таком случае он также не будет смотреть игры по американскому футболу.

10 июня совет директоров US Soccer принял решение отменить пункт регламента, согласно которому необходимо обязательно вставать при исполнении национального гимна. Сделано это было после того, как футболистка сборной США Меган Рапино встала на колени в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, который привлекал внимание к жестоким действиям полиции притеснением людей на расовой почве.

Ранее, 5 июня, руководство футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвало трудовой контракт с сербским игроком команды Александром Катаи из-за высказываний жены полузащитника о протестах и беспорядках в американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: Газета Известия

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