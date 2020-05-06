Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле

6 мая 2020     9
Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США не имеет никакого отношения к тому, что власти Венесуэлы называют провалившейся попыткой вооруженного вторжения в страну. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не стал подробно комментировать задержание во время вторжения двух «наемников», которые оказались гражданами США. Он лишь отметил, что с этим еще предстоит разобраться. «Но это не имеет ничего общего с нашим правительством», — добавил глава государства.

В ходе вторжения в Венесуэлу восемь нападавших были ликвидированы, двое задержаны. 13 человек были арестованы на территории страны по обвинению в участии в попытке государственного переворота.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что двое граждан США, которые были задержаны во время морского вторжения, являются сотрудниками личной охраны президента Трампа. Мадуро также утверждает, что вторжение состоялось при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии.

На данный момент более 25 тысяч венесуэльских военнослужащих из военно-морских, воздушных и наземных сил участвуют в учениях. Все они будут распределены по территории страны, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Источник: Лента.Ру

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