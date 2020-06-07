Трамп поручил начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

7 июня 2020     15
Трамп поручил начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил начать вывод частей Национальной гвардии из Вашингтона. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, обстановка в городе находится под контролем, так как масштабы протестов снижаются и на улицы выходит все меньше людей.

Трамп отметил, что части Национальной гвардии останутся неподалеку от столицы и смогут быстро вернуться в Вашингтон в случае обострения ситуации.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

Источник: Лента.Ру

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