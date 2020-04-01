Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

1 апреля 2020     8
Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, страны соберутся и посмотрят, что смогут сделать. «Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», — объяснил Трамп.

Он добавил, что, с одной стороны, американцам выгодно падение цен на нефть. «Люди будут платить 99 центов за галлон (около 3,8 литра — прим. «Ленты.ру») бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам», — отметил президент США.

В то же время это вредит нефтяной отрасли страны, поскольку теряются тысячи рабочих мест, подчеркнул Трамп.

Источник: Лента.Ру

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