Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за действий в отношении Гонконга

27 мая 2020     19
Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за действий в отношении Гонконга

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер пообещал объявить о мерах, которые Соединенные Штаты намерены принять в адрес Китая, через пару дней. «Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным», — отметил Трамп. При этом он отрицательно ответил на вопрос, входят ли в это санкции.

22 мая сообщалось, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга — с помощью него они смогут усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

Источник: Лента.Ру

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