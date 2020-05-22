Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви

22 мая 2020     6
Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви

Президент США Дональд Трамп призвал власти всех штатов открыть церкви для посещений «прямо сейчас». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, церкви, синагоги, мечети и прочие места отправления культа сейчас необходимы. Он указал, что в период пандемии коронавируса власти некоторых штатов позволили работать магазинам алкоголя и клиникам для абортов, запретив при этом посещение церквей. Президент считает это несправедливым.

Как сообщает издание USA Today, Администрация президента США в скором времени планирует опубликовать руководство по открытию церквей по всей стране.

Отмечается, что многие американские церкви изначально протестовали против ограничительных мер в связи с пандемией: их сочли нарушением права граждан на религиозную свободу.

Ранее сообщалось, что две церкви на юге США, открывшиеся с разрешения властей после карантина, вновь закрылись по причине вспышки коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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