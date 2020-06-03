Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк

3 июня 2020     5
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Об этом он написал в своем Twitter.

«Нью-Йорк вышел из-под контроля. Мэр города [Билл де Блазио] и губернатор штата [Эндрю Куомо] обязаны остановить протест немедленно!» — подчеркнул Трамп. В другом посте президент вопрошает, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь.

2 июня американский лидер писал, что Куомо привел Нью-Йорк к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию. В городе вопреки введенному комендантскому часу идут жесткие столкновения между полицией и протестующими, некоторые из демонстрантов вооружены.

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На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке введен комендантский час, начавшийся в 20:00 (3:00 мск). Отмечается, что снизилось число случаев массового разграбления магазинов, как это было днем ранее.

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Источник: Лента.Ру

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