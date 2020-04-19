Трамп рассказал о «хорошем письме» от Ким Чен Ына

19 апреля 2020     11
Трамп рассказал о «хорошем письме» от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил «хорошее письмо» от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом американский президент сообщил во время брифинга в Белом доме, передает ТАСС.

«Получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. Думаю, мы ладим», — заявил Трамп, комментируя ракетные испытания КНДР. Он отметил, что если бы не стал президентом США, то страна вела бы войну с Северной Кореей.

14 апреля сообщалось, что Северная Корея провела запуск нескольких снарядов над Японским морем. Как считают власти Южной Кореи, это были противокорабельные крылатые ракеты малой дальности. Если тип снарядов подтвердится, это будет первый запуск крылатых ракет в КНДР с июня 2017 года.

В конце марта Трамп направил письмо северокорейскому лидеру с призывом сотрудничать в борьбе с эпидемией коронавируса. Американский президент предложил свой план по продвижению отношений между двумя государствами. Трамп отметил, что на него произвели впечатления усилия, которые были предприняты Ким Чен Ыном для защиты граждан «от серьезной угрозы эпидемии».

Источник: Лента.Ру

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