Трамп счел вспышку коронавируса в Европе расплатой за доверие к ВОЗ

16 апреля 2020     17
Трамп счел вспышку коронавируса в Европе расплатой за доверие к ВОЗ

Европейские страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за коронавируса, расплачиваются за доверие к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме в среду, 15 апреля, передает «Интерфакс».

Он назвал трагедией то, что такие страны, как Италия, Испания и Франция, выполняли все рекомендации ВОЗ и поэтому не стали прекращать транспортное сообщение с Китаем после вспышки COVID-19 в Ухане.

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00:02 — 6 апреля

Восточное поветрие

Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

По словам американского лидера, ВОЗ либо допустила ошибку, либо была в курсе реальной ситуации с коронавирусом, но скрывала ее. «И если они обо всем знали, то это еще хуже», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай, и упрекнул организацию в том, что ее будто бы контролирует Пекин.

15 апреля Вашингтон приостанавил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, в мире более 2,016 миллиона зараженных коронавирусом, из них 130 тысяч скончались, более 504 тысяч излечились. Наибольшее число инфицированных находятся в США (613 тысяч), Испания (177 тысяч), Италия (165 тысяч), Германия (133 тысячи) и Франция (131 тысяча).

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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