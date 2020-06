Трамп снова захотел сделать Америку великой

Президент США Дональд Трамп находится в поисках нового слогана для своей избирательной кампании. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Изначально кампания Трампа 2020 года проходила под лозунгом «Сохраним Америку великой» (Keep America Great) — по крайней мере, так было написано на кепках, продающихся на официальном веб-сайте кампании и на знаках, которыми размахивали его сторонники, также об этом говорилось в телевизионной рекламе.

Однако в последнее время президент США отступил от торжественного слогана, возрождая свой девиз 2016 года «Сделаем Америку великой снова» (Make America Great Again), а также пробуя новые варианты: «Переход к величию» (Transition to Greatness), «Лучшее еще впереди» (The Best Is Yet to Come) — фраза из песни Фрэнка Синатры, выгравированная на могильном камне певца.

Издание отмечает, что такой шаг был предпринят из-за экономического кризиса в стране, вызванного пандемией коронавируса, а также на фоне общенациональных протестов. Также отмечается, что избирательный штаб стал реже использовать слоган «Обещания даны, обещания выполнены» (Promises Made, Promises Kept). По словам приближенных Трампа, новый лозунг будет объявлен в ближайшие недели, пишет издание.

Источник: Лента.Ру