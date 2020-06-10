Трамп впал в ярость из-за спора с главой Пентагона о войсках

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе был в шаге от того, чтобы уволить главу Пентагона Марка Эспера. Причиной гнева американского лидера стало нежелание Эспера использовать военную силу для подавления протестов, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что на совещании с президентом глава Пентагона заявил, что войска следует привлекать только в качестве крайней меры в самых тяжелых ситуациях. «Сейчас мы находимся не в таком положении», — поспорил Эспер. По данным издания, впавший в ярость Трамп консультировался с несколькими советниками, чтобы принять решение об увольнении главы Пентагона, но им удалось отговорить главу государства.

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Известно, что Эспер в свою очередь знал о гневе Трампа и готовился к отставке. Однако спустя несколько дней после совещания пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что Эспер сыграл важную роль в обеспечении безопасности во время протестов, и Трамп в нем по-прежнему уверен.

Ранее сообщалось, что высказанная Эспером позиция об использовании военной силы для подавления протестов стала поводом для обиды Трампа. Утверждалось, что американский лидер и раньше не уважал главу Пентагона, а после его публичных заявлений Эсперу предрекли ухудшение положения.

Трамп в начале июня призывал ввести войска в нескольких городах, охваченных массовыми протестами из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда — он скончался после грубого ареста. Эспер публично выступил против такой позиции, после чего Трамп заявил, что передумал привлекать армию.

Президент США, согласно Закону о восстании 1807 года, имеет право привлекать военную полицию для подавления мятежа или обеспечения выполнения законов. Закон применялся в 1967 году 36-м президентом Линдоном Джонсоном во время беспорядков в Детройте и в 1992 году 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим для подавления бунтов в Лос-Анджелесе.

Источник: Лента.Ру