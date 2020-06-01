Трамп задействует дополнительные силы для пресечения беспорядков в США

1 июня 2020     15
Трамп задействует дополнительные силы для пресечения беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков в стране. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, ее слова приводит ТАСС.

Трамп принял соответствующее решение после встречи с главами Пентагона Марком Эспером и Минюста Уильямом Барром.

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16:54 — 28 мая

«У него было два брифинга сегодня с министром Эспером и генпрокурором Барром, и там также присутствовал генерал Милли (председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США — прим. «Ленты.ру»), и по всей стране будут размещены дополнительные федеральные силы», — приводит агентство слова Макинэни.

При этом она уточнила, что не пока не будет разглашать, какие именно подразделения будут развернуты.

Ранее сенатор Том Коттон призвал Трампа жестко подавить протесты. По словам Коттона, федеральное правительство должно вмешаться, так как полиция на местах перегружена, а политики не желают действовать.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Источник: Лента.Ру

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