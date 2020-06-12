Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года. Об этом сообщает Fox News.

Лидер страны, комментируя действия своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена, сказал: «Конечно, если я не выиграю, то не выиграю». Однако он отметил, что его поражение станет «очень печальным моментом для страны», так как стратегия демократов заключается в «избавлении от полицейских департаментов» и игнорировании проблемы протестов.

Трамп также обвинил наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США в том, что в тяжелые для страны времена он «создал для себя убежище в подвале» и не выходит оттуда.

Данные заявления Трампа последовали в ответ на интервью Байдена, в котором он обвинил главу государства в попытке повлиять на результаты президентских выборов. По словам бывшего вице-президента, его главным поводом для беспокойства является то, что американский лидер «украдет выборы».

Ранее Байден пригрозил, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах. В ходе очередного интервью журналист поинтересовался у Байдена, думал ли он когда-нибудь о том, что произойдет, если нынешний глава государства проиграет на президентских выборах в ноябре, но при этом откажется признать их итоги и покинуть свой пост. В ответ бывший вице-президент заявил, что в таком случае освободить Белый дом помогут военные.

Источник: Лента.Ру