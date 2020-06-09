Трамп заявил о причастности раненного полицией пожилого американца к «Антифа»

9 июня 2020     9
Трамп заявил о причастности раненного полицией пожилого американца к «Антифа»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 июня, поделился теорией о том, что инцидент, в котором пожилого американца толкнули полицейские, разгоняющие демонстрантов в Буффало (штат Нью-Йорк), может быть «подставой». Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп предположил, что пострадавший пожилой мужчина мог быть провокатором из ультралевого движения «Антифа». «Полицейские толкнули 75-летнего Мартина Гуджино потому, что было похоже, что он сканирует полицейские средства связи, чтобы помешать их работе. Я посмотрел видео, он упал сильнее, чем его толкнули. Может быть это постановка?», — написал Трамп, ссылаясь на принадлежащий правому крылу новостной канал One America News Network (OANN).

Ранее в сеть попало видео, на котором пожилого мужчину, стоящего на пути у цепи одетых в защитную экипировку полицейских, толкает один из сотрудников. Мужчина упал и лежал неподвижно. Было видно, что из уха у него течет кровь. Строй полицейских продолжил двигаться дальше, пока человек в форме оказывал помощь мужчине.

В конце мая Трамп пообещал, что движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией.

Источник: Лента.Ру

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