Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что США через некоторые время представят определенную информацию о происхождении коронавируса. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Reuters.

«Мы будем очень четко отчитываться в течение определенного периода времени», — сказал Трамп.

Несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты имеют «огромное доказательство» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань.

Вместе с тем, в конце апреля, американские ученые опровергли версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях. По их словам, вирус имеет животное происхождение. Во Всемирной организации здравоохранения тоже заявляли о естественном происхождении коронавируса.

28 апреля Трамп отметил, что рассматривает несколько вариантов «наказания» Китая за коронавирирус. Он не исключал, что США потребуют денежной компенсации в десятки миллиардов долларов.

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