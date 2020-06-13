Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать конфликты в чужих государствах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Трансляция мероприятия велась 13 июня на странице Белого дома в Facebook.

«Вы начинаете свою карьеру в армии в решающий момент американской истории. Мы возвращаем основополагающие принципы, согласно которым задача американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы оборонять и решительно защищать нашу страну от внешних врагов», — отметил республиканец.

По его словам, вернулся новый взгляд на защиту жизненно важных интересов США. В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.

«Мы — не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться», — пообещал он.

Между тем 9 июня Трамп уведомил лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о том, что Вашингтон продолжит операции против запрещенных в России «Исламского государства», «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними группировок в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Турции, Сомали, Кении, Джибути и Нигере.

Кроме того, глава государства уведомил, что американские военнослужащие входят в состав миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове и Косово, а также помогают в борьбе с терроризмом на Филиппинах.

Согласно опубликованному в 2019 году отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США находятся на первом месте в мире по объему военных расходов ($649 млрд), отмечает «Газета.ру». Всего в мире сейчас действует свыше 600 американских военных баз.