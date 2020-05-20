Трамп заявил об опережении графика в разработке вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп рассказал во вторник об успехах американских специалистов в разработке вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Американский лидер сообщил, что разработка вакцин от COVID-19 находится на «первой и второй фазе» и по его мнению работа идет с опережением графика. Он также отметил, что после создания вакцины в ее распространении по стране будут участвовать американские военные.

Ранее, 18 мая, американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, она переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия испытаний начнется в июле.

Ранее сообщалось, что российская биотехнологическая компания «Биокад», разрабатывающая вакцину совместно с государственным научным центром «Вектор», намерена к концу года выйти на производство 3 млн доз вакцины ежемесячно при условии, если препарат будет готов в ноябре-декабре текущего года и клинические испытания пройдут успешно.