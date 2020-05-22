Трамп заявил об отказе вводить ограничения в случае второй волны коронавируса

22 мая 2020     12
Трамп заявил об отказе вводить ограничения в случае второй волны коронавируса

Президент США Дональд Трамп не намерен вводить строгие ограничительные меры в стране, если осенью произойдет вторая волна пандемии коронавируса, сообщает газета The Hill.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности по поводу второй волны заболевания американский лидер заявил, что «мы не собираемся закрывать страну». Трамп выразил уверенность в способности США сдерживать будущие вспышки инфекции.

«Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим, но мы не закроем нашу страну», — заявил он.

На этой неделе все 50 штатов объявили о готовности ослабить ограничительные меры. Некоторым предприятиям разрешили возобновить деятельность для того, чтобы люди смогли вернуться на работу. Решения приняты несмотря на рост числа заболеваний в Аризоне, Северной Каролине, Техасе.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 93 606 человек.

Источник: Газета Известия

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