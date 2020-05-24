Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств

24 мая 2020     14
Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у его вероятного соперника на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена нет ни одного положительно качества. Такое мнение он высказал в интервью Full Measure News, отрывок из которого опубликован в Facebook.

Американского лидера попросили назвать самое сильное качество Байдена как политического конкурента. Трамп ответил, что он бы мог назвать опыт, но «на самом деле у него нет опыта» и, по мнению президента США, Байден «не помнит, что он делал вчера». Трамп отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека.

На просьбу журналиста назвать лишь одно положительное качество, Трамп, долго раздумывая, заявил, что не может ничего сказать. После этого журналист задала вопрос о слабых качествах его конкурента.

«У него их много. Я могу говорить о его слабых качествах весь день», — ответил Трамп.

Ранее в мае бывшая сотрудница сената США Тайра Рид, которая утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны кандидата в президенты Джо Байдена около 30 лет назад, призвала его выйти из предвыборной гонки.

Источник: Газета Известия

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