Трампа спрятали в подземный бункер во время протестов у Белого дома

1 июня 2020     17
Трампа спрятали в подземный бункер во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземный бункер во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, сотни протестующих американцев пришли к администрации президента. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки. В связи с этим было принято решение спрятать главу государства в подземном бункере, который использовался в прошлом при терактах.

Отмечается, что некоторые советники рекомендовали американскому лидеру выступить с обращением к нации, чтобы предотвратить усиление протестов. Однако в воскресенье, 31 мая, публичной деятельностью он не занимался.

Из-за накаленной обстановки чиновникам Белого дома рекомендовали остаться дома. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час, а также задействовала национальную гвардию для урегулирования ситуации.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Поводом для этого стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

Источник: Лента.Ру

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