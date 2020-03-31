Тренер высказался о форме Емельяненко и описал «износ его организма»

31 марта 2020     25
Тренер высказался о форме Емельяненко и описал «износ его организма»

Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, с которым тренировался Александр Емельяненко, высказался о форме спортсмена. Слова специалиста приводит RT.

По мнению Бичуева, Емельяненко сейчас переживает не лучшие годы своей карьеры. «Природа берет свое», — посетовал тренер, отметив, что в некоторых аспектах боец стал сдавать. В частности, Бичуев подчеркнул, что у Александра стали хуже скорость, выносливость и бдительность.

«При этом нельзя сказать, что в первых двух аспектах Емельяненко основательно потерял, но организм все равно изнашивается», — описал специалист.

Емельяненко тренируется в клубе «Ахмат» — его курирует глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На базе клуба спортсмен готовился к поединку против Магомеда Исмаилова, который должен был пройти 3 апреля, однако был перенесен из-за коронавируса. Поединок в итоге пройдет 24 июля.

Источник: Лента.Ру

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