Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса

30 марта 2020     12
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса

Проблемы в мировой экономике из-за ситуации с коронавирусом приведут к радикальным изменениям на рынке труда — увольнение коснется до трети офисных работников. Такие последствия в колонке для принадлежащего Григорию Березкину издания РБК предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По его мнению, к тому, что понятия «рабочий день» и «рабочая неделя» постепенно исчезнут, а сами трудовые отношения сильно упростятся, приведет в том числе и массовая удаленная работа.

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00:03 — 27 марта

От бывших офисных сотрудников перестанут требовать соблюдения дресс-кода и контролировать время, проведенное на работе. Ключевым параметром станут результаты труда. При этом работодатели осознают, сколько им в действительности экономит отказ от содержания офисов и обслуживающего персонала , считает Кузьминов.

Проигравшими в результате таких перемен станут те, кто не считаются плохими работниками сейчас, но не смогут подстроиться под новую систему. «До сих пор считалось, что если ты образован, умен и готов работать, то работу найдешь в любом случае. Ну, а если ты безработный в большом городе — это твой выбор. В новой реальности все будет жестче», — подчеркнул Кузьминов.

Соответственно, упадут ставки на офисную недвижимость и помещения для торговли, а индустрия доставки еще сильнее потеснит традиционные магазины.

О грядущих увольнениях москвичей предупредил мэр столицы Сергей Собянин. Он пообещал назначить пострадавшим из-за эпидемии пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей.

Между тем в США на неделе с 16 по 20 марта зарегистрирован рекордный в истории прирост заявлений на пособие по безработице. Их количество увеличилось на три миллиона, достигнув результата 3,2 миллиона. Предыдущий рекорд фиксировался в 1982 году, тогда он составлял плюс 695 тысяч за неделю.

Источник: Лента.Ру

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