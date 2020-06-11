Три человека погибли в ДТП в Ульяновске

В Засвияжском районе Ульяновска при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла в среду, 10 июня, в 16:55 на трассе около села Арское. По предварительной информации, 27-летний водитель за рулем Kia Ceed выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21102 под управлением 58-летнего мужчины, пишет 1ul.ru.

В результате столкновения водитель отечественной легковушки, его 54-летняя пассажирка и 27-летний пассажир Kia погибли на месте.

Согласно предварительной версии, виновником ДТП является водитель иномарки. С различными травмами он был доставлен в больницу.

Ранее член Совета Федерации Сергей Леонов выступил с предложением пожизненно лишать водительских прав за неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.