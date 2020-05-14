Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Челябинске

В Челябинске дома в частном секторе подтопило в результате коммунальной аварии. Около трех десятков домов залило кипятком, три человека получили ожоги,

Выход теплоносителя на поверхность произошел на улице Дзержинского в Ленинском районе. Кипяток лился из трубы в жилые дома и на придомовые участки. На улице Гончаренко из-за горячей воды погибли посевы овощей и фруктов, местный житель сообщил о гибели своей собаки.

Вода поднялась на уровень около 15 см, пишет 1obl.ru. Все объекты, которые получили ущерб, были застрахованы, и граждане получат возмещение.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы из-под земли забил фонтан горячей воды. Струя достигала высоты третьего этажа. В результате инцидента никто не пострадал.