Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Минске

14 июня 2020     9
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Минске

В Минске из-за хлопка бытового газа пострадали три человека, сообщается на сайте МЧС Белоруссии в воскресенье, 14 июня.

Инцидент произошел вечером на улице Кольцова.

«От жителей поступило сообщение о пожаре в Минске на ул. Кольцова, 23. По предварительной информации пожару предшествовала вспышка бытового газа. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела квартира на первом этаже», — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован, пять человек были спасены сотрудниками МЧС из подъезда, в котором горела квартира, еще троих эвакуировали из соседнего. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.

Ранее в воскресенье газовый баллон взорвался в гаражном массиве в Красноярском крае. Взрыв повредил несущие конструкции двух гаражных боксов, последующего возгорания не произошло. В результате пострадали два человека, включая 14-летнего подростка.

Источник: Газета Известия

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