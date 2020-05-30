Три человека пострадали в ДТП в Красноярском крае

В Енисейском районе Красноярского края большегрузный автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали три человека, сообщается на сайте регионального ГУ МВД в субботу, 30 мая.

«На 30 км автодороги Енисейск–Пировское автомобиль «МАН» с полуприцепом, без груза допустил наезд на маршрутный автобус «ПАЗ», который по технической причине остановился на обочине», — сказано в сообщении.

В результате инцидента маршрутный автобус съехал в кювет. По предварительной информации, пострадали три человека: два пассажира автобуса и водитель «МАН», они доставлены в Енисейскую районную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, в субботу, в Санкт-Петербурге неизвестный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. В результате ДТП один пешеход скончался на месте от полученных травм, другой в тяжелом состоянии госпитализирован.