Три человека пострадали в лобовом ДТП в Астраханской области

24 апреля 2020     6
Три человека пострадали в лобовом ДТП в Астраханской области

В Астраханской области при столкновении двух легковушек пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла на трассе Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. По предварительным данным, 19-летний водитель Lifan Breeze во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 54-летнего мужчины, пишет «Астрахань-24».

В результате ДТП водитель Hyundai получил закрытую черепно-мозговую травму, аналогичную травму диагностировали у его пассажира и водителя второй иномарки. Последний также получил открытый перелом берцовой кости, множественные ушибы головы и туловища.

На месте работали сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших. В статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.

Источник: Газета Известия

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